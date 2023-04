Az elmúlt napokban a Sadio Mané és a Leroy Sané közti „összecsapás” tartotta lázban a világot, ám nem ez volt az egyetlen eset, amikor egy csapat két játékosa egymásnak ugrott.



Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Manchester City elleni vereséget követően összetűzésbe került egymással a Bayern München két játékosa, Sadio Mané és Leroy Sané. Sajtóinformációk szerint Mané arcon csapta Sanét, akinek a szája is felrepedt. Az esetről a klub nem adott ki bővebb információt, ám árulkodó lehet, hogy további intézkedésig felfüggesztette a szenegálit.



De nem ez az első eset, hogy egy csapat két játékosa egymásnak esik. Íme a 10 legemlékezetesebb!



10. Wilfried Zaha és Ravel Morrison (U21-es angol válogatott– 2013)

Annak ellenére, hogy Sir Alex Ferguson azt hitte, Morrisonban óriási lehetőségek rejlenek, a játékos nem hozta azt, amit elvártak tőle. Ráadásul a problémák sem kerülték el. 2013-ban az U21-es angol válogatott színeiben a Litvánia elleni meccset követően ugyanis arcon vágta csapattársát, Zahát. Az eset még zavarba ejtőbben hangzik, ha hozzátesszük, az angolok egyébként 5-0-ra nyertek a meccsen. A két játékos ezt követően kis híján klubtárs is lett, ám Morrison még azelőtt a szezon előtt távozott a Manchester Unitedtől, mielőtt Zaha csatlakozott volna.



9. Zlatan Ibrahimovic és Oguchi Onyewu (AC Milan – 2010)

Zlatan Ibrahimovic remekelt az első AC Milannál töltött szezonjában. A svéd 85 gólt szerzett és a bajnoki címig vezette a piros-feketéket. Bár a svéd a pályán remekelt, azon kívül azonban akadtak vele problémák. Az említett szezonban az egyik edzés során összecsapott amerikai csapattársával, Oguchi Onyewuval.



„Megfejeltem, és egymásnak ugrottunk" - emlékezett vissza Ibrahimovic az önéletrajzi könyvében.



„Ki akartuk tépni egymás végtagjait. Brutális volt. Forgolódtunk, ütöttük egymást és beletérdeltünk a másikba. Őrültek és dühösek voltunk. Élet-halál harc volt. Végül a csapattársaim fékeztek meg, ami jó, mert nagyon csúnya lehetett volna. Állandóan az járt az eszemben, hogy b*ssza meg, fáj a mellkasom. Kivizsgáltak és kiderült, hogy a verekedésben eltört egy bordám” – tette hozzá.



8. Joey Barton és Ousmane Dabo (Manchester City – 2010)

Barton számára sosem voltak idegenek a viták. Pályafutása során kilenc piros lapot szedett össze, legnagyobb balhéjába azonban csapattársa ellen keveredett bele a Manchester City edzőpályáján. A játékos Ousmane Dabónak esett neki, aki az esetet követően kórházba is került. A támadás miatt Barton négyhónapos felfüggesztett börtönbüntetést kapott.



7. Steve McManaman és Bruce Grobbelaar (Liverpool - 1993)

A Liverpool 1993-as Everton elleni meccsén Steve McManaman gyengére sikerült felszabadítását követően a Vörösök gólt kaptak, melynek következtében a klub hálóőre, Bruce Grobbelaar mérhetetlenül feldühödött és előbb McManaman torkához kapott, majd arcon vágta őt. Csapattársa ugyan kinyújtotta karját a kapus felé, de végül nem reagált, ami valószínűleg a legbölcsebb döntés volt, amit meghozhatott.









6. Robbie Keane és Edgar Davids (Tottenham – 2005)

Davids még szinte meg sem érkezett a Spurshöz az Intertől, az egyik edzésen máris sikerült összetűzésbe kerülnie új csapattársával, Robbie Keane-nel.



„Emlékszem, hogy odalépett Keane-hez edzésen, és összecsaptak. Csak odament, és bumm, már ütött is. "Davids meg fogta magát és elment. Ennyi… Másnap úgy jött be, hogy reggelt, Robbie..." – emlékezett vissza az esetre Jamie O’Hara a talkSPORT-on.



5. Craig Bellamy és John Arne Riise (Liverpool – 2007)

Amikor a Liverpool Spanyolországba utazott a Barcelona elleni a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjére, a játékosok az egyik este arra kérték Arne Riise-t, hogy adjon elő egy dalt. Mivel azonban a norvég nem teljesítette ezt, Craig Bellamy berontott a szobájába és egy golfütővel támadt rá. Szerencsére a kedélyek gyorsan lecsillapodtak, és napokkal később már együtt ünnepeltek a játékosok.



4. Neymar és Nelson Semedo (Barcelona – 2017)

Néhány héttel azelőtt, hogy Neymar a PSG-be való átigazolás miatt a világ legdrágább labdarúgója lett, a brazil csúnyán összeakadt Nelson Semedóval a Barcelona szezon előtti edzőtáborában. Semedo beszólása után Neymar csapattársa után eredt és csak Sergio Busquets közbelépésének volt köszönhető, hogy az esetből nem lett nagyobb galiba.







3. Emmanuel Adebayor és Nicklas Bendtner (Arsenal – 2008)

Az Arsenálban játszó Nicklas Bendtner és Emmanuel Adebayor a Tottenham elleni Ligakupa meccsen ugrott egymásnak, melynek következtében Bendtnernek még az orra vére is eleredt. A híressé vált összecsapásról Adebayor később a The Telegraph-nak elárulta, valójában egy régi nézeteltérés miatt történt. Adebayor szerint társa mindig utcai cipőjében lépett be a klub öltözőjébe, amit a csapat íratlan szabálya miatt nem tehetett volna meg.



2. David Batty és Graeme Le Saux (Blackburn – 1995)

Nem Mané és Sané volt az első, aki egy BL-meccs miatt ment egymásnak. Közel 20 évvel ezelőtt a Blackburn döntetlent játszott a Szpartak Moszkva ellen, amikor Le Saux hirtelen ütést mért csapattársára, Battyra. A Blackburn kapitánya, Tim Sherwood pedig kénytelen volt közbelépni, mielőtt a dolgok elfajultak volna.



1. Kieron Dyer és Lee Bowyer (Newcastle United – 2005)

Az összes klubtársak közti nézeteltérés közül vitathatatlanul a Kieron Dyer és a Lee Bowyer közti eset a leghíresebb. A Newcastle két játékosának agya az Aston Villa elleni meccsen, 3-0-s vezetésnél dobta le az ékszíjat. A két játékos ököllel esett egymásnak, a bíró pedig mindkettőjüket kiállította. Graeme Souness, a Szarkák akkori főnöke utólag bevallotta, még soha nem látott ilyet futballpályán.

