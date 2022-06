Romelu Lukaku visszatérése a Chelse-hez rémálomszerű véget ért. A belga játékos két év után, az Intertől tért vissza egykori klubjába, ahol azonban nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, az előző szezonban mindössze 15 gólt szerzett. Lukaku kapcsán sokan töprengenek azon, hogy vajon mi történhetett vele a klubváltás során, ami ennyire leblokkolta, de olyanok is akadnak, akik az összeesküvés elméletekben hisznek és a játékos nem igazán emlékezetesre sikerült szezonját a mezszámának tulajdonítják. Lukaku a „Kékeknél” a hírhedt kilences mezt ölthette magára, amely többek szerint el van átkozva. A belga előtt Alvaro Moraté, Morata előtt Radamel Falcaoé volt a legendás mez. Előtte Fernando Torres birtokolta azt, de olyanok is viselték, mint Khalid Boulahrouz és Steve Sidwell. Az említett játékosok egyikének sem úgy sikerült a klubban való szereplése, ahogy szerette volna, így sokan joggal gondolhatják, hogy átok ül a Chelsea-i kilencesén. Nem ez az egyetlen átok azonban, ami a labdarúgók életét nehezíti. A Givemesport nemrég összegyűjtötte közülük a tíz legfurcsábbat.

Íme!



10. A Drake-átok

Úgy tűnik azok a játékosok, akik közös képet osztottak meg a kanadai rapperrel, Drake-kel, mind el vannak átkozva. Layvin Kurzawa 2019-ben posztolt egy képet az énekessel, a PSG pedig a következő meccsén 5-1-re kapott ki a Lille-től. Sergio Agüero szintén lőtt egy közös képet Drake-kel, a Manchester Cityt ugyanabban az évben a Tottenham kiejtette a Bajnokok Ligájából.



9. A Manchester United 7-es számú mezének átka

Cristiano Ronaldo az első Manchester Unitednél töltött időszaka alatt tündökölt a hetes mezben, ám miután távozott, a hetest magukra öltőknek nem igazán volt szerencséje. Először Michael Owen vette át a mezt, majd Antonio Valencia szerepelt benne, akinek szörnyűre sikerült az a szezonja. Ezt követően jött Angel Di Maria, aki katasztrofálisan szerepelt, majd Memphis Depay jött. Most, hogy Ronaldo visszatért ismét ő kapta a mezt, ám úgy tűnik még neki is elveszett vele a szerencséje.

8. A trófea érintés átka

Úgy tűnik nem jó ómen a BL-döntő előtt megérinteni a trófeát. A 2004-es Bajnokok Ligája döntő előtt Ludovic Giuly hozzányúlt a nagyra becsült trófeához, amikor kiment a pályára, a Monaco pedig veszített a Porto ellen. Gennaro Gattuso ugyanezt tette a következő szezonban, ekkor a Liverpool legyőzte az AC Milant. Anatolij Timoscsuk 2012-ben érintette meg a trófeát, a Bayern München pedig kikapott a Chelsea-től.



7. Bayer „Neverkusen”

A trófeáknál maradva nem lehet elmenni a Bayer Leverkusen balszerencséje mellett. A német csapat valahányszor megpróbált megkaparintani egy trófeát, az utolsó pillanatban mindig elcsúszott valamin. 2000-ben a bajnokság második helyén végzett, miután az utolsó napon a fiatal Michael Ballack öngólt lőtt, így elveszítették a bajnoki címet. 2001/02-ben másodikak lettek a bajnokságban, és elvesztették a Bajnokok Ligája döntőjét és a Német Kupát. A Bundesliga ötszörös második helyezettje még mindig nem nyerte meg a bajnoki címet.



6. Az Aaron Ramsey átok

Egy nagyon furcsa és szerencsétlen összefüggésről van szó. Többen megfigyelték, hogy az utóbbi években mindig meghalt egy híresség röviddel azután, hogy Ramsey gólt szerzett. A történet 2018-ban kezdődött, amikor Ramsey az Arsenál színeiben betalált a CSZKA Moszkva ellen. Nem sokkal később meghalt Eric Bristow halála. 2022 áprilisában a Rangers színeiben lőtt gólt, utána pedig bejelentették, hogy meghalt June Brown.



5. A Birmingham 100 éves átka

A Birmingham Cityre állítólag még helyi cigányok szórtak átkot, amikor 1906-ban a stadion megépítése miatt kénytelenek voltak elköltözni. Az átok több mint egy évszázadon át gyötörte a klubot. Az 1980-as években Ron Saunders elrendelte, hogy feszületeket helyezzenek el a reflektorokon, a 90-es években pedig Barry Fry próbálta megszabadítani a földet a talajra szórt átoktól azzal, hogy a pálya mind a négy sarkába vizelt, ám nem jött össze neki. Az átok 2006-ban szűnt meg.

4. Yaya Toure ügynökének átka

Yaya Toure 2014-ben nem kapott születésnapi tortát a klubtól, amiért alaposan megorrolt az együttesre. A problémák azonban akkor tetőztek igazán, amikor Pep Guardiola kihagyta őt a 2015/16-os BL.keretből. A játékos távozását követően ügynöke, Dimitri Seluk kijelentette, hogy sámán átkot szórt a klubra, ami megakadályozza nekik, hogy Guardiola vezetésével megnyerjék a Bajnokok Ligáját. Azóta elveszítettek egy Bajnokok Ligája döntőt, és drámai összeomlást produkáltak az elődöntőben.



3. A vb-győztesek átka

Az öt korábbi világbajnok közül négy kiesett a csoportkörben a következő tornán, és csak Brazíliának sikerült elkerülnie az átkot. Németország lett a negyedik európai ország, amely elmarasztaló sorsra jutott, amikor 2018-ban az F-csoport utolsó helyén végzett. Előtte Spanyolország, Spanyolország előtt Olaszország, előttük pedig Franciaország. Mivel Franciaország világbajnokként készül 2022-re, most rajta a sor, hogy megtörje az átkot.

2. Guttman Béla átka

Guttmann miután 1961-ben és 1962-ben is BEK-győzelemre vezette a Benficát, távozott a klubtól, mivel nem akarták neki megadni a fizetésemelést, amit kért. ezt követően kijelentette, hogy a Benfica a következő 100 évben nem fog újabb európai trófeát nyerni. Az eset után öt Európa-kupa-döntőt veszítettek el (1963, 1965, 1968, 1988, 1990), de 2022-ben az U19-es csapat megnyerte az UEFA Ifjúsági Kupát, ami reményeik szerint végre feloldotta az átkot.



1. A Racing Club gyepén elásott macskák átka

Az összes történet közül talán ez a leghátborzongatóbb. A legenda szerint 1967-ben azt követően, hogy a Racing Klub megnyerte a Libertadores Kupát, az Independiente szurkolói betörtek a Racing klub stadionjába, és ott hét döglött feketemacskát ástak el a fű alá. Úgy tűnt, az átok működött, mivel a Racing Club a kontinens egyik legsikeresebb csapatából a 60-as években eljutott oda, hogy 1976-ban a kiesés szélére került. Végül 1983-ban kiestek, és 1998-ban csődöt mondtak. Megpróbálták megszabadulni az átoktól, ördögűzést hajtottak végre, és felásták a földet, hogy eltávolítsák a csontvázakat, de csak hatot találtak. A hetedik maradványait végül 2001-ben találták meg; a szezon végén 34 év után először nyertek bajnoki címet.

Borítókép: Chris Lee - Chelsea FC/Chelsea FC a Getty Images