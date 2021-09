Az Izraeltől és Skóciától elszenvedett vereségek ellenére októberben még biztosan Franco Foda irányítja majd az osztrák labdarúgó-válogatottat.

Leo Windtner, az Osztrák Labdarúgó Szövetség elnöke szerdán az APA hírügynökségnek úgy nyilatkozott, nem hisz az elhamarkodott döntésekben.



"Tényszerűen, komolyan és következetesen kell megvizsgálnunk a helyzetet" - tette hozzá.

Az osztrák válogatott múlt szombaton 5-2-re kapott ki Izraelben, majd kedden, otthon szenvedett 1-0-s vereséget Skóciától. A világbajnoki selejtezők F csoportjában így Foda együttese hat forduló után 7 ponttal a negyedik helyen áll, négy ponttal lemaradva a pótselejtezőt érő második helytől. Foda a skótok elleni meccs után azt mondta, hét pont hat találkozó után "minden körülmények között nagyon kevés" egy selejtezősorozatban.

Az osztrákok október 9-én a Feröer-szigetek vendégei lesznek, három nappal később pedig Koppenhágában lépnek pályára a csoportot most százszázalékos mérleggel vezető dánok ellen.

Ausztria végső helyezése a vb-selejtezős csoportban a magyarok szempontjából is lényeges, mert az osztrákok sikeres, első vagy második helyet érő kvalifikációs szerepléssel kikerülnének a pótselejtezőre hajtó csapatok közül.



A magyar - és az osztrák - válogatott ugyanis nem csupán a vb-selejtezőn keresztül juthat el a világbajnokságra, mivel tavaly megnyerte csoportját a Nemzetek Ligája B divíziójában. A kiírás szerint az a két legjobb NL-csoportelső, mely a vb-selejtezők során nem végez csoportja első két helyén, pótselejtezőt vívhat a katari szereplésért. Az összevetésben az NL A divíziójának győztesei megelőzik a magyarokat, ahogy a B divízió másik három elsője, köztük Ausztria is.

