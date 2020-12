Sajtóértesülések szerint Szoboszlai Dominik december 16-án megegyezett az új szerződése részleteiről az RB Leipziggel.



A magyar válogatott játékos átigazolásáról a cbssports.com számolt be. Fabrizio Romano cikkében azt írja a Lipcse hamarosan bejelenti a mai transzfert. A beszámolója szerint Szoboszlai öt évre ír alá a német csapathoz, kiadási összege pedig megközelíti a 25 millió eurót.



A tárgyalások a két fél között zökkenőmentesen zajlottak, hiszen mind a két csapat a Red Bull-csoportba tartozik. Miután a klubok megegyeztek, a végső döntés a 20 éves magyar kezében volt, aki úgy döntött a továbbiakban Julian Nagelsman egyesületét erősíti majd.

A megegyezés megszületett, már csak a formalitások vannak hátra, emiatt Szoboszlai Dominik és menedzsere Lipcsébe utazik, hogy Dominik részt vegyen a szokásos orvosi vizsgálatokon és aláírják a szerződést. A fiatal magyar tehetség januártól csatlakozik az RB Leipzig csapatához.



Ezzel a döntéssel egy szépen építkező pályaív rajzolódik ki.

Frissítés:

Fabrizio Romano nemrég a Twitterén tette közzé azt a fotót, amin látszik, hogy Szoboszlai ügynöke, Esterházy Mátyás már reggel korán a budapesti repülőtéren várakozott. A hírek szerint a mai nap folyamán a játékos is Lipcsébe utazik, hogy elvégezzék rajta a szükséges orvosi vizsgálatokat.

Here-we-go confirmed

Here’s the agent of Szoboszlai, Mátyás Esterházy, spotted in Budapest airport this morning.



Today is the day for Dominik Szoboszlai joining RB Leipzig - medicals expected on next hours. #transfers #Szoboszlai pic.twitter.com/34a0LwntQr