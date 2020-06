Szoboszlai Dominik, a Red Bull Salzburg nagyszerű formában lévő magyar válogatott labdarúgója úgy érzi, hogy mostani állapotának megfelelően teljesít, de nem szeretne ezen a szinten maradni.

Szoboszlai az M1 aktuális csatornának nyilatkozva emlékeztetett rá, hogy jó sorozata az Osztrák Kupa május 29-én megrendezett döntőjében vette kezdetét, ahol góllal és gólpasszal járult hozzá a Lustenau 5-0-s legyőzéséhez. A középpályás kiemelte: azt követően lendületbe jöttek és három győzelmet arattak a bajnokságban, a Hartberg elleni találkozót vasárnap három gólpasszal, a Sturm Graz elleni összecsapást szerdán három góllal zárta.



"Érzem, hogy jó formában vagyok, érzem, hogy most azt tudom nyújtani, amire valójában képes vagyok, de nem szabad megállni és ezzel megelégedni, lehet még több" - mondta. Hozzátette: azon dolgozik, hogy jó formáját megőrizze a szezon végéig.



Szerinte az idény során voltak hullámvölgyei is, de a koronavírus-járvány miatti kényszerszünet alatt megdolgozott azért, hogy jó állapotban folytassa a szezont.



A salzburgi csapat honlapja szerint Szoboszlai a 2019-20-as szezonban eddig 1791 percet töltött a pályán, ami lényegesen több a tavalyi idény 927 percénél. A 19 éves középpályás a csapat egyik alapemberévé vált, Erling Haaland januári távozását követően pedig kulcsjátékossá lépett elő.



A Stats Perform adataira hivatkozva az összefoglaló kitér rá: a technikás Szoboszlai labdával történő futásainak 9,6 százaléka nagy, illetve nagyon nagy sebességű. Ennél jobb mutatót salzburgi klubtársai közül csak a csatár Patson Daka tud felmutatni. Az elemzés szerint Szoboszlai passzhatékonysága 83 százalékos, a támadóharmadban 74,1 százalékos pontossággal játssza meg társait. Utóbbi mutatóban nemcsak csapattársainak döntő többségét múlja felül, hanem az egész osztrák ligát tekintve is legjobbak közé tartozik.

Kép: Chris Bauer/SEPA.Media /Getty Images