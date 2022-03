A szlovákiai magyar Hlavaty Tamást nevezték ki a Rosztov-Don női kézilabdacsapatának megbízott vezetőedzőjévé.

A klub szerdán jelentette be, hogy közös megegyezéssel felmondja az együttműködést a 2020 augusztusában kinevezett svéd Per Johanssonnal, akinek az irányításával tavaly ezüstérmes lett a csapat a bajnokságban.

Az 51 éves tréner jelenleg hazájában tartózkodik, és az ukrajnai háború miatt, biztonsági okokból nem tér vissza Oroszországba.

A 35 éves Hlavaty korábban Mosonmagyaróváron, majd a Győri Audi ETO KC szakmai stábjában tevékenykedett, a Rosztov-Don edzői csapatában 2018 óta dolgozik, és tagja volt a tokiói olimpián ezüstérmet szerzett orosz válogatott stábjának is.



Ahogyan minden orosz válogatottat és klubcsapatot, a Rosztov-Dont is kizárták az európai porondról, így hiába jutott negyeddöntőbe a Bajnokok Ligájában, nem folytathatja szereplését, a hazai bajnokság azonban továbbra is zajlik.

Borítókép: Facebook.com/ Hvalaty Tamás