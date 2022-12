Vasárnap a francia válogatott véget vetett a lengyelek vb-menetelésének, Kylian Mbappé ellen nem volt ellenszerük Lewandowskiéknak.

A lengyelek kapusa, Wojciech Szczesny az egész világbajnokságon nagyszerű teljesítményt nyújtott, ez azonban a franciák ellen nem volt elég.

A kiesést követően egy nagyon érzelmes és szívmelengető pillanatot örökítettek meg a kamerák. A portás egyik pillanatról a másikra váltott át profi labdarúgóból édesapává, amint meglátta síró kisfiát.

A kiesés miatt búslakodó gyermekét kedves szavakkal és ölelésekkel nyugtatta a kapus, ami egy különleges és érzelmes pillanata volt a katari vb-nek.

Poland goalkeeper Wojciech Szczesny - out of the World Cup but straight into dad mode in the tunnel… it’s emotional stuff this football business .. pic.twitter.com/51PYszlfrs #poland #france #WorldCup2022