Pedri vidáman elmesélte Gavinak, hogy mit csináljon a vörös szőnyegen az Aranylabda ceremónián.



Ahogy arról korábban beszámoltunk, a legjobb fiatalnak járó Kopa-trófeát a 18 éves Gavi kapta meg a 2022-es Aranylabda díjátadó ceremóniáján. A Barcelona játékosa mögött, a Real Madridban játszó Eduardo Camavinga és a Bayern Münchent erősítő Jamal Misuala végzett.

A díjat Ronaldo és a Barcelona másik fiatalja, az elismerést tavaly elhódító Pedri adta át.



Gavira szemmel láthatóan nyugtatólak hatott társa jelenléte, és nem csak a díj átadásának pillanatában. A ceremónia előtt ugyanis lencsevégre kapták, ahogy Gavi „elveszetten” kóvályog a vörösszőnyegen. Pedri ugyanakkor gyorsan a segítségére sietett megilletődött honfitársának, és szelíden a kamera felé nézve biztatta őt a fotózkodásra.

This is charming. @Pedri silently guides his friend Gavi through his first ever red carpet experience. #fcblive pic.twitter.com/xhdqyulqAJ