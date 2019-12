Szívizomgyulladás miatt határozatlan időre harcképtelenné vált Daley Blind, az Ajax holland válogatott labdarúgója.

A 29 éves játékos két hete, a Valencia elleni Bajnokok Ligája-mérkőzés után szédülésre panaszkodott, ezért alapos kivizsgáláson esett át. Az amszterdami klub szombaton közölte a diagnózist, illetve hogy a hátvédnek beültettek egy defibrillátort, amely szabályozza a szívverést, és szükség esetén megakadályozza a hirtelen szívmegállást.



Blind a közösségi médiában már beszámolt állapotáról az érte aggódóknak.

"Először is szeretném megköszönni, azt a rengeteg üzenetet, amit küldtetek nekem. Nagyra értékelem és sokat segít. Szóval nagyon kedvesek vagytok. A továbbiakban online jelentkezem az állapotommal kapcsolatban, de a legfontosabb, hogy most jól érzem magam. Próbálok visszatérni, amilyen gyorsan csak lehet. Köszönök mindent. Hamarosan találkozunk!”

Thank you all pic.twitter.com/7Z32bcwb5X