Élő adásban lett megtréfálva a BBC és Gary Lineker, hála a „Jarvo69”-nek köszönhető Youtube-csínynek.

A Wolves Liverpool elleni mérkőzésének beharagozója során játszották be a stúdióban a szeretkezésre emlékeztető zajokat, Gary Lineker pedig hiába próbálta felemelni a hangját, nem tudta elnyomni a nyögéseket.

Oh my god someone just did the sex noise prank on BBC . Poor @GaryLineker hahahahahahahahahahahah #FACup pic.twitter.com/E1kCvua0Uf