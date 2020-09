A DAC 7-0-s vereséget szenvedett a LASK Linz otthonában, az Európa-liga harmadik előselejtezőjében, ezzel búcsúzott a nemzetközi kupaporondtól.



Bár a dunaszerdahelyi alakulat kirobbanó formában érkezett meg Ausztriába, ellenfele azonban már a középkezdést követően megmutatta, szeretné rövidre zárni a történetet. Rantfl már az első percben kapura lőtt egyet, majd két perccel később ismét a hazaiak próbálkoztak.



Az első gól sem váratott magára sokáig, a 6. minutumban Raguž talált be, hazai részről.



A vendégek az első gólt követően sem igazán tudták a saját játékukat játszani, és a 16. percben Raguž újra bevette a kapujukat. A 28. percben Divkovićnak sikerült ugyan lövőhelyzetet kialakítania a vendégek részéről, gól azonban nem született belőle. Raguž nem pihent viszont a túloldalon, bár ezúttal csak csapattársát találta el a bombájával.



A 38. percben Kalmár szabadrúgása ígéretesnek látszott, de nem vezetett eredményre.



A második félidő szintén rémálomszerűen indult a vendégeknek, Filipović ugyanis már a 46. percben gólt szerzett. Két perccel később tovább gyengült a DAC, mivel Blackman odarúgott Rennernek, a bírók sípja pedig nem maradt hang nélkül.



A 10 főre szűkűlt gárda az 51. az 53. és az 55. percben is gólt kapott a hazaiaktól.



A kegyelemdöfést Sabitzer adta mega 77. percben. A csereként beállt labdarúgó Renner beadásából volt eredményes.



Edzői értékelés:



Bernd Storck (DAC): „Egy nagyon erős csapattal találtuk szemben magunkat. A célunk az volt, hogy továbblépjünk az Európa-liga következő selejtezőkörébe. Sajnos rögtön az elején kaptunk két gólt a hibáinkat követően. Mindkét találat nagyon sima volt az ellenfél szemszögéből nézve. Ha idegenben 2:0-ás vesztésre állunk egy igyen erős csapat ellen, akkor már nagyon nehéz valamit is kezdeni a mérkőzéssel. Tavaly a LASK az Európa-liga legjobb tizenhat csapata közé került, és igazán meggyőzően játszott. Nagyon nehéz volt ellenük a dolgunk. A második félidőben szerettük volna csökkenteni a hátrányunkat, de egy szöglet után nagyon gyorsan megkaptuk a harmadik gólt. Aztán jött a kiállítás, ami végleg megpecsételte a sorsunkat. El kell ismernünk az ellenfél erejét. Rengeteg helyzetet dolgoztak ki, és lőtték a gólokat. Nagy tapasztalat volt ez a fiatal, tehetséges csapatunk számára. Az a fontos, hogy tudjunk tanulni ebből a meccsből, a múlt heti találkozó legjobb mozzanatait pedig átmentsük a játékunkba. Vasárnap már győzni szeretnénk a Trencsén ellen. A következő fordulóknak azzal vágunk neki, hogy minél erősebbek legyünk, minél többet dolgozzunk magunkon, és minél többet fejlődjünk. Láttuk a két csapat közti különbséget. Azt szeretném, ha jövőre jobban felkészülten vágnánk neki az európai kupaküzdelmeknek.“



Dominik Thalhammer (LASK Linz): „Elégedettek vagyunk. Tiszteltük a Dunaszerdahely csapatát, de egy nagyon jó mérkőzést tudtunk játszani ellenük. Uraltuk a játékot. Az első félidőben talán még akadt némi gondunk, de a másodikban mindent kijavítottunk. Nagyon veszélyesen játszottunk. Elégedett vagyok a fiúk kiállásával, ahogy képviselték a klubot, és ellenőrzésük alatt tartották a meccset. A DAC-nak mindössze két kisebb helyzete volt.“



LASK LINZ - FC DAC 1904 DUNASZERDAHELY 7:0 (2:0)

Európa-liga, 3. selejtezőkör, Stadion der Stadt Linz, Linz, 2020.09.24., 20:30

Játékvezetők: Jérôme Brisard (FRA) - Benjamin Pages (FRA), Guillaume Debart (FRA)

Góllövő: 6., 16. Raguž, 46. Filipović, 51. Michorl, 53. Gruber, 55. Balić, 77. Sabitzer



Borítókép és forrás:dac19004.sk