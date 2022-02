A Fenerbahce a magyar válogatott Szalai Attilával a védelemben 3-2-es vereséget szenvedett a vendég Slavia Prahától a labdarúgó Konferencia-liga nyolcaddöntőjébe jutásért zajló párharc első, csütörtöki mérkőzésén.

A cseh együttes az első félidő végén került előnybe, de az isztambuli csapat a szünet után nem sokkal egyenlíteni tudott. A prágaiak a következő hat percben viszont kétszer is eredményesek voltak, közben Szalai a 61. percben sárga lapot kapott. A Fenerbahcének aztán a 83. percben sikerült újabb gólt szereznie, de így is kedvezőtlen helyzetből várja a visszavágót.



A PSV Eindhoven a vártnál kisebb különbséggel, 1-0-ra nyert otthon az izraeli Makkabi Tel-Aviv ellen, a dán Midtjylland pedig ugyanilyen arányban győzte le a vendég görög PAOK Szaloniki gárdáját. A Rapid Wien az utolsó 25 percben emberhátrányban futballozva is diadalmaskodott, mégpedig 2-1-re a holland Vitesse-szel szemben.

A visszavágókat egy hét múlva rendezik, a nyolcaddöntő sorsolását jövő pénteken tartják.

A döntőre május 25-én, Tiranában kerül sor.

Konferencia-liga, a nyolcaddöntőbe jutásért, első mérkőzések:

Rapid Wien (osztrák)-Vitesse (holland) 2-1 (2-0)

gólszerzők: Druijf (1.), Grull (16.), illetve Openda (74.)

Midtjylland (dán)-PAOK (görög) 1-0 (1-0)

g.: Andersson (20.)

Fenerbahce (török)-Slavia Praha (cseh) 2-3 (0-1)

g.: Pelkas (58.), Kadioglu (83.), illetve Traore (45.), Dorley (62.), Lingr (64.)

PSV Eindhoven (holland) - Makkabi Tel-Aviv (izraeli) 1-0 (1-0)

g.: Gakpo (11.)

később:

Sparta Praha (cseh)-Partizan Beograd (szerb) 21.00

Celtic FC (skót) - Bodö/Glimt (norvég) 21.00

Leicester City (angol)-Randers (dán) 21.00

Olympique Marseille (francia)-Qarabag (azeri) 21.00

Borítókép: Facebook.com/ Ferenerbahce