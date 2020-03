Szerencsétlen véletlen miatt következett be egy súlyos tragédia a nigériai labdarúgó bajnokság első osztályában.



A Nasarawa United–Katsina United találkozón a második félidőben a hazaiak egyik védője, Chieneme Martins összeesett a pályán és mentőre lett volna szüksége. A mentőautó azonban valamilyen oknál fogva nem indult be.



A 22 éves védőért mindkét csapat orvosa erőn felül küzdött, de nem tudták megmenteni az életét.

A sportminiszter szerint ez a tragédia elkerülhető lett volna.

The Peugeot 406 ambulance stationed at the match venue which failed to start and caused the demise of Nasarawa United's Chieme Martins.Martins slumped following a collision, however,he gave up the ghost stranded as the Peugeot 406 ambulance stationed match venue did not start pic.twitter.com/O8gQAymDaC