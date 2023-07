Első alkalommal még arról lehetett hallani, hogy Steven Gerrard nemet mondott a szaúdi megkeresésekre, ám a múlt héten hivatalosan is bejelentették az Al-Ettifaq edzőjeként. A közvélemény által minimum megosztónak tartott bejelentést követően nem sokkal maga az érintett beszélt a motivációiról.

„Mindannyian eltökéltek vagyunk abban, hogy segítsünk a fejlődésben, és hogy ez lehessen a világ egyik legjobb bajnoksága” – mesélte a klub honlapjának.

„Szerintem a klubnak máris kiemelkedő kultúrája van, fantasztikus támogatással, egy nagyon fontos elnöke volt - hamarosan új ember ülhet a székbe itt is – de a vezetőség minden tagja összeszokott, ambiciózus, nagyon jó ember, akik rengeteg energiát és időt fordítanak a klubra. Ennek a kultúrának szeretnék én is része lenni.”

„A klub tele van jó emberekkel, akik egyben képviselik is annak az arculatát már a legalsó szintektől. Amikor Szaúd-Arábiában jártam, egy nagyon családias légkörbe csöppentem, elképesztő volt, ahogyan fogadtak.”

Steven Gerrard korábban az Aston Villa és a Rangers menedzsereként dolgozott, utóbbinál bajnoki címet is ünnepelhetett, míg Angliában a londoni együttes bennmaradását segített kivívni, sőt, kishíján 2022-ben az utolsó fordulóban a bajnoki címet is segített megnyerni a Liverpoolnak, amikor már 2-0-ra is vezetett a Manchester City ellen, de végül néhány perc leforgása alatt a kékek fordítottak.

