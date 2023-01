Graeme Souness sírva emlékezett meg egykori csapattársáról, Gianluca Viallitól.



A Chelsea, a Juventus és a Sampdoria legendája, Gianluca Vialli 58 éves korában hunyt el, a hasnyálmirigyrákkal folytatott hosszú küzdelme után.

Graeme Souness, aki az 1980-as években a Sampdoriánál csapattársa volt Viallinak, könnyeivel küszködve nyilatkozott egykori barátjáról. Souness pillanatokkal a tragikus hír bejelentése után csatlakozott a Sky Sports Newshoz, és sírva fakadt, miközben megpróbálta leírni, milyen különleges személyiséggel rendelkezett Vialli.



„Amikor ránéztem egy embert láttam, aki még mindig harcban volt, mint az Eb idején” – mondta skót legenda.



„Szerintem annyira jellemző rá, hogy ennyire magánjellegűnek, személyesnek tartotta a dolgot. Ez az ő harca volt, ő maga akart megbirkózni vele. Nem akart ezzel másokat terhelni…” – tette hozzá, majd annyira elérzékenyült, hogy egy rövid időre meg kellett szakítani az interjút.

