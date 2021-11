Lionel Messi nevelőegyesülete értékes felvételeket osztott meg a közösségi oldalán.



Messi, akit sokan minden idők legnagyobb futballistájaként tartanak számon, hatévesen csatlakozott a helyi, Rosario székhelyű klubhoz, ahol egészen 2000-ig játszott. Ekkor költözött át Európába, hogy csatlakozzon a Barcelonához. Tehetsége azonban már a katalánokhoz való átigazolása előtt is megmutatkozott. A Newell’s színeiben 176 meccset játszott és 234 gólt szerzett ez idő alatt.



A klub által nemrég közzétett felvételen Messi első meccsutáni interjúja látható. A csapat riportere megkérdezi a félénk fiútól, hogy a meccs játékosaként adna-e neki interjút. Először úgy tűnik Messi nem szeretne nyilatkozni, de aztán odaszól neki, hogy várj jövök.



Az interjú aztán egy rövid kérdez-felelekkel folytatódik. Elsőként arról kérdezik Messit, tudja-e, hogy ő lett a mérkőzés embere, amire nemmel felel. Ezt követően arra kérik, hogy elemezze első gólját.



„Federico Rossótól jött a labda, Grighini Lucasnak passzolta. Lucas odaadta, én pedig gólt szereztem.”



Arra a kérdésre, hogy kinek ajánlja a második gólját, Messi ezt feleli: „Az apámnak, a nagybátyámnak, az egész családomnak és minden embernek, akik ismernek engem.”





A young Lionel Messi speaks after a goalscoring performance for Newell's Old Boys. This may be his first ever post-match interview. #Newells pic.twitter.com/wWI3o6kUZL — Newell's Old Boys - English (@Newells_en) November 5, 2021



A Newell's Old Boys posztjából az is kiderült, hogy mi történt Messi egykori csapattársaival, akikről az interjúban beszélt.



Federico Rosso rövid ideig a Brescia játékosa volt, majd visszatért Argentínába. Jelenleg a Club Agropecuario csapatában játszik az Argentin másodosztályban.



Lucas Scaglia, Messi feleségének unokatestvére. Messi és Antonella először Lucas házában találkoztak. A Scaglia Newell első csapatában szerepelt majd az USA-ban és Európában is játszott.



Messi megemlíti Gerardo Grighini-t is, aki fiatalon Olaszországba költözött és olyan csapatokban játszott, mint a Cittadella és a Vicenza.



Grighini, Scaglia, Rosso és természetesen Messi alkották az úgynevezett „The Machine of '87”-et (minden játékos 1987-ben született), és három teljes éven keresztül veretlenek maradtak.



Forrás: givemesport.com



Borítókép: twitter