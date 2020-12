Szoboszlai Dominik, aki a Red Bull Salzburg után az RB Leipzig csapatában folytatja labdarúgó-pályafutását, döntésének hátteréről elárulta: több érv is a német csapat mellett szólt, ráadásul onnan érezte a leginkább, hogy számítanak rá.

"Sok minden van most bennem, mivel elég nagy lépést tettem a karrieremben" - mondta az M4 Sportnak adott exkluzív interjúban a csütörtökön véglegessé vált klubváltásról. -



Azt gondolom, hogy a legjobb döntést hoztuk meg hárman, édesapámmal és menedzseremmel együtt."

Hozzátette: a fejlődése szempontjából fontos volt, hogy nem olyan csapatot választottak, ahol nagyon kevés esélye lett volna játszani, az is lényeges volt, hogy a lipcsei együttes - melyben ott van Gulácsi Péter és Willi Orbán is -, hasonló rendszerben játszik, mint a Salzburg és mégis egy fokkal magasabb szintet képvisel, jobb csapat.



"Úgy éreztem, hogy ők tényleg akarnak" - fogalmazta meg a legdöntőbb érvet a húszéves támadó középpályás, aki a következő fél évre célként azt fogalmazta meg, hogy minél több játékperce legyen. - "Volt nagyon sok csapatról szó, de nem volt bennem az az érzés, hogy úgy gondolják, igen, őt mindenféleképpen akarjuk" - mondta, majd úgy folytatta, hogy a lipcseiek az ő és a salzburgiak kéréseire is gondolkodás nélkül igent mondtak.



Szoboszlai csütörtökön - amikor 2025 nyaráig szóló szerződést írt alá - találkozott Julian Nagelsmann vezetőedzővel, de egyelőre még nem sokat beszéltek egymással, mert a csapatnak edzése volt, neki pedig orvosi vizsgálatra kellett mennie. A tréner mondta neki, várja már, hogy december 28-án kiérkezzen, és ő is jelezte, minél hamarabb ott akar lenni.



Szóba került, hogy Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya szerint az olasz első osztály is jó lehetett volna következő lépcsőfoknak, de amikor a jövőjéről beszéltek, azt is hozzátette, hogy ami neki szimpatikus, azt válassza.



Az első lipcsei fél évre rátérve úgy vélekedett, hogy nem vár rá egyszerű feladat.



"Ez egy összeszokott csapat, odamegyek én, és akkor nem az lesz, hogy egyből bedobnak a mély vízbe. Vagy lehet, az lesz, akkor viszont meg kell állnom a helyem. Minél több játékpercet szeretnék, és ha lehet, a Bundesligát megnyerni" - tette hozzá.



Igennel felelt arra a kérdésre, hogy a BL-szereplés után számára a következő lépcsőfok a BL megnyerése-e, és - mint mondta - a Leipziget alkalmasnak találja erre, már csak azért is, mert legutóbb elődöntős volt.



"Szerintem minden egyes játékosnak az az álma, hogy megnyerje a BL-t és úgy gondolom, hogy nem kell nagyobb motiváció senkinek, minthogy a Liverpool ellen játszhat" - utalt a nyolcaddöntős párosításra.



A kommenteket érintve úgy fogalmazott, csak néha olvasgatja azokat, de ez az ő élete, az ő döntése.



"Én úgy gondolom, hogy már az is elég nagy dolog, amit eddig elértem, és még csak húszéves vagyok. És számomra innentől csak felfele van. Kitűztem magamnak célokat, én ezeket el szeretném érni, és el is fogom" - hangsúlyozta.



A klubváltásnak az őt érintő pénzügyi vonatkozásáról annyit jegyzett meg, hogy a két Bundesligát nem lehet összehasonlítani "a fizetésekkel meg a prémiumokkal kapcsolatban", de hangsúlyozta, hogy nem a pénz miatt szerződött Lipcsébe, hanem a fejlődését tartotta szem előtt.



A teljes interjú az m4sport.hu oldalon található.

Borítókép: Laszlo Szirtesi/Getty Images