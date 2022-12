A legfrissebb hírek szerint Lionel Messi nem tervezi, hogy visszatér egykori sikerei helyszínére.



A 35 éves sztárjátékos néhány napja megkoronázta karrierjét azzal, hogy világbajnoki címig vezette válogatottját. Az argentin játékos a világbajnokság előtt hangoztatta, hogy a torna végéig nem szeretne a jövőjével foglalkozni. Ennek ellenére az argentinnal kapcsolatos hírek száma nem csökkent. A PSG többször is hangoztatta, hogy szeretne hosszabbítani sztárjával, míg a Barcelona is kiemelte, szívesen látná újra egykori sikerkovácsát. Eközben változatlanul fel-fel bukkant az Inter Miami neve is a játékossal kapcsolatban.



A világbajnokság végével újra nyitottá válik a Messi-kérdés, így az elmúlt napokban újra felpörögtek az argentin sorsát illető találgatások.



A Sky Sport Germany most arról számolt be, hogy Messi az Inter Miamiban szeretné befejezni pályafutását, de erre az átigazolásra sem a téli, sem a jövő nyári átigazolási szezonban nem kerül sor.



A CBS újságírója, Ben Jacobs azt írja, hogy a PSG meg van győződve arról, hogy Messi hosszabbít. A párizsi klub 2024-ig szóló, plusz egy éves opciót tartalmazó szerződést szeretne aláírni a játékossal. A médiamunkás az is kijelentette, a hétszeres aranylabdás az Inter Miaminál szeretné befejezni pályafutását, és nem különösebben vágyik a Barcelonába való visszatérésre.

