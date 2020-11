Évek óta heves vitákat szül, hogy Cristiano Ronaldo vagy Lionel Messi-e a jobb labdarúgó, Sir Alex Ferguson is megszólalt az ügyben, és a Manchester United legendás menedzsere tökéletes választ adott.



A közvélemény évek óta összehasonlítgatja a két klasszist. Számtalan korábbi játékos foglalt már állást a kérdésben, míg a szakértők és a szurkolók rendszeresen próbálják megválaszolni a megválaszolhatatlant, vagyis hogy melyikük minden idők legjobbja. A Manchester United legendás menedzsere, Sir Alex Ferguson remek választ adott.



(Kép: Martin Rickett - PA Images/PA Images via Getty Images)



"Az emberek felteszik a kérdést, hogy ki a világ legjobb játékosa? Rengetegen azt mondják, Messi. Hozzátenném, teljesen helyesen, hiszen ezzel a véleménnyel nem lehet vitatkozni. - mondta Ferguson John Parrott snooker bajnoknak.

Sir Alex Ferguson explaining the Messi and Ronaldo debate Better than anyone has ever said it. pic.twitter.com/jY6qXJ8mij