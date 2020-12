Spanyol lapértesülések szerint Sergio Ramos kész elhagyni jövő nyáron a Real Madridot.

A Real csapatkapitányának nyáron jár le a szerződése a spanyol klubnál, így január elsejétől szabadon tárgyalhat a kérőkkel. Természetesen rengeteg klub szívesen látná soraiban a 34 éves védőt, többek között a Premier League-ből is érdeklődnek iránta. Legalábbis ezt állítja az Onda Cero spanyol rádió, amely arról számolt be, hogy bár a madridi együttes és Ramos között még folynak a tárgyalások a hosszabbításról, a védő most már határozottan a távozáson gondolkodik. A forrás hozzátette, hogy olasz és angol csapatok készülnek ajánlatot tenni a világbajnok és kétszeres Európa-bajnok játékosért.



(Kép: Diego Souto/Quality Sport Images/Getty Images)



Zinedine Zidane, a Real Madrid vezetőedzője szeretné, ha a rutinos hátvéd maradna, azonban az idő nem nekik kedvez, ugyanis Ramos három hét múlva hivatalosan is elkezdhet tárgyalni más klubbal.



Talán meglepő, hogy a helyzet idáig fajult. A spanyol bekk a 16. szezonját tölti a Királyi Gárdánál, több mint 650 mérkőzésen húzta magára a Real mezét. Kétségtelen, hogy a klub ikonikus alakjává vált. Többek között öt bajnoki címet és négy Bajnokok Ligája-trófeát nyert a spanyol óriással.



(Kép: Diego Souto/Quality Sport Images/Getty Images)



A Real Madrid elnöke, Florentino Pérez novemberben már utalt arra, hogy Ramos 2021-ben elhagyhatja a klubot.



A két fél azért nem tudott még megállapodni, mert Ramos kétéves szerződést szeretne kicsikarni, a Real politikája viszont az, hogy az idős játékosok kontraktusát csak egy évvel hosszabbítja meg. Jelenleg ez egy patthelyzet, így vagy Péreznek, vagy Ramosnak engednie kell, máskülönben a középhátvéd valóban távozni fog.



(Kép: David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images)



A francia bajnok Paris Saint-Germain állítólag érdeklődik a spanyol védő iránt, és a Daily Mail információi szerint készen áll arra, hogy ajánlatot tegyen a 178-szoros spanyol válogatott játékosnak, akit három évre igazolnának le, és évi 18 millió fontot keresne Párizsban.



Egyelőre rejtély, hogy mit hoz 2021 Sergio Ramos számára, de könnyen elképzelhető, hogy jövőre a Premier League-ben vagy a Serie A-ban látjuk majd játszani.



(Kép: David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images)

Forrás: Sportbible

Kép: Ricardo Nogueira/Eurasia Sport Images/Getty Images