Az argentin válogatott szövetségi kapitánya, Lionel Scaloni azt kéri a futballszurkolóktól, ne aggódjanak a hétszeres aranylabdás Lionel Messi jövője miatt, hogy esetleg visszavonul a nemzeti csapattól a katari világbajnokság után, hanem inkább élvezzék a játékát, amíg lehet.

"Most kell gyönyörködnünk a játékában, és nem szabad arra gondolni, hogy mi lesz később" - mondta a szakember az Ecuador elleni világbajnoki selejtező előtt.



"Az élet normális menete, hogy mindenki megöregszik, de miért ne inkább a látványos jelennel foglalkozzunk? Miért ne élvezzük a játékát most? Semmi értelme azzal törődni, hogy mi fog történni a vb után" - tette hozzá.



Scaloni ezzel Messi szavaira reagált, aki a múlt heti, Venezuela elleni meccs után rejtélyes módon azt mondta: a katari tornát követően "sok dolgot átgondol".



A 34 éves világklasszis tiszteletkört futott társaival a Buenos Aires-i Bombonera Stadionban aratott 3-0-s siker után, amely akár az utolsó válogatottbeli fellépése is lehetett hazai földön.

Argentína magyar idő szerint szerdán játszik Ecuadorban, s mivel már mindkét csapat kiharcolta a vb-részvételt, nem biztos, hogy Messi ezúttal pályára lép. Scaloni azt ígéri, a kiegészítő játékosoknak is lehetőséget ad a mérkőzésen.

Borítókép: Gustavo Pagano/Getty Images