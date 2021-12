A Liverpool ásza, Mohamed Salah egy meccs utáni interjúban tökéletes választ adott arra a kérdésre, hogy mit szól az Aranylabda-szavazáson elért hetedik helyéhez.



Az egyiptomi játékos ismét zseniálisan játszott klubcsapatában, és 2 góllal járult hozzá a Liverpool Everton elleni, 4-1-es győzelméhez. 14 góljával Salah ebben az évben a Premier League legjobb góllövője, de ő adta a legtöbb gólpasszt is, szám szerint nyolcat.



A szereplése miatt a sportág számos szakértője a világ legjobb formájában lévő focistájának tartja Salath, ennek ellenére az Aranylabda-szavazáson mindössze a hetedik helyet tudta megkaparintani az egyiptomi. A France Football listáján, az angol élvonalban szereplők közül, Jorginho, N'Golo Kante és Cristiano Ronaldo is beelőzte őt.

Ezek után érthető, hogy a meccset követő interjúban a riporterek nem a mérkőzés értékelésére voltak kíváncsiak, hanem arra, mit szól Salah az értékeléshez.

Az egyiptomi pedig nem okozott csalódást, őszinte reakciót adott.

Mo Salah asked after the game last night about coming 7th in the Ballon d’Or?



He laughs, shakes his head and says no comment.



pic.twitter.com/TLAXAlWyA4