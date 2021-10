Sokan úgy vélik, hogy jelenleg Mohamed Salah a világ legjobb játékosa, van azonban olyan is, aki ezzel nem ért egyet.

A 29 éves játékos remekül kezdte meg a szezont a Liverpool színeiben, ezzel számos elismerést söpörhetett be világszerte.

A dicsérők között ott volt Jamie Carragher is, aki szerint jelenleg Salah a világ legjobbja. Ezzel a kijelentéssel azonban nem ért egyet Thierry Henry.

A francia szerint Karim Benzema és Robert Lewandowski is előrébb van a rangsorban.

„Még nem ő a legjobb a világon. Fantasztikus gólokat szerzett mostanában, de hogyan lehetne elfelejteni Lewandowskit és Benzemát. Nem hiszem, hogy Salah ott van. Fontos, hogy a klubcsapat és a nemzeti együttes színeiben is egyaránt jól teljesítsünk” – mondta a CBS Sports-nak.

„Jelenleg ő a legjobb játékos a Premier League-ben. Igen, nyilvánvaló. De a mindennapi formája szerintem Benzemának magasabb. Amit most a Real Madridért és Franciaországért tesz, azt nem hagyhatom figyelmen kívül” – tette hozzá.

Forrás: fotbolltransfers.com

Borítókép: Facebook.com/Liverpool FC