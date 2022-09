Mohamed Salah jelenleg az egyiptomi válogatottal készül, de ez nem akadályozta meg abban, hogy szebbé tegye egy pár nagy napját.



Egyiptom a válogatott szünetben Niger és Libéria ellen lép pályára, de Salah nem sajnálta az idejét arra, hogy még különlegesebbé tegye egy pár esküvőjének napját. Az ifjú pár ugyanabban a szállodában szállt meg, ahol az egyiptomi válogatott. Amikor a fiatalok néhány hivatalos fotót készítettek, a sztárfocista megjelent és beugrott a pár mellé egy kép erejéig, majd mintha egy fontos találkozót késett volna le, hirtelen elrohant. Salah tettét látva a fiatal pár sugárzott az örömtől.

Mo Salah joined a couple while they were taking their wedding picture #lfc #ynwa pic.twitter.com/nIDnyVu10m