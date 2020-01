Az argentin legenda a kényelmek közepette irányíthatja csapatát, ugyanis nem akármilyen trónt kapott az egyesülettől.



Diego Maradona korábban a Newell’s Old Boystól is kapott egy trónt, most azonban jelenlegi csapata, a Gimnasia La Plata lepte meg az argentin klasszist egy nem mindennapi fejedelemszékkel. így az 59 éves legenda a saját, személyre szabott trónjáról irányíthat a Gimnasia La Plata hazai mérkőzésein. A különleges ülőalkalmatosságon rajta van a klub címere, és természetesen Diego Maradona monogramja.

A régi trón...

Diego Maradona is 59 today!



He was given a throne to sit on to watch his Gimnasia side beat Newell's Old Boys on Tuesday.



It's...a mood. pic.twitter.com/mvGTDkBk2O — Match of the Day (@BBCMOTD) 2019. október 30.

És az új...

Subtlety is key



Diego Maradona's new club Gimnasia y Esgrima have put a throne in the dugout for him... pic.twitter.com/12NqdVepwX — Football on BT Sport (@btsportfootball) 2020. január 25.

A világbajnok argentin labdarúgó aktuális trónját minden hazai Gimnasia-meccs után elárverezik majd, de a klub ajándékboltjában is kapható lesz a másolata.

Forrás: sportbible

Borítókép: Twitter/ ESPN FC