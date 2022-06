Bár Sadio Mané neve talán ma már senkinek sem ismeretlen, a játékos sosem felejti el honnan jött.



Mané a világ egyik legjobb játékosává vált a Liverpoolban. A labdarúgó a pályafutása során nemcsak számos siker ért el, hanem rengeteg pénzt is keresett, ezt az összeget pedig tovább növelheti a Bayern Münchenhez való átigazolással. De rendkívüli sikerei ellenére Mané soha nem felejtette el, honnan jött. A játékos egy szenegáliai falucskában Bambaliban nőtt fel, amióta pedig profi játékos lett, arra törekszik, hogy javítsa a település lakóinak életminőségét. Ezt az elmúlt években számos nagyszerű gesztussal próbálta elérni, amelyeket nemrég a Daily Mail gyűjtött össze.



Mané nemrég visszatért a szülőfalujába, ahol felnőtt, és az ott élőkkel focizott, majd felkereste azt a kórházat, amely a környék 34 települését látja el, és amelynek 455 000 fontot adományozott korábban.

Sadio Mane playing in a charity match back in his hometown of Banbali in Senegal



(via sadiomane/Instagram) pic.twitter.com/WGqrvIOMC5