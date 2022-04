Úgy tűnik, még nincs vége a Wayne Ronney és Cristiano Ronaldo közti üzengetésnek.



Ahogy arról korábban beszámoltunk, Wayne Rooney a Monday Night Footballban alaposan célba vette Cristiano Ronaldót és arról beszélt, a Manchester United rossz döntést hozott, amikor újra szerződtette egykori csapattársát.



Ronaldo látta az angol nyilatkozatát, és úgy döntött nem hagyja annyiba a dolgot így rögtön válaszolt is neki a videót tartalmazó posztja alatt. Az ötszörös aranylabdás féltékenynek nevezte Rooneyt.









A szócsata itt le is zárulhatott volna, ha az egykori játékos csütörtöki sajtótájékoztatóján nem kérdeztek volna rá az esetre. A kérdés azonban nem maradt el, Rooney pedig a választ is megadta.



„Ma reggel láttam” – mondta, amikor Ronaldo megjegyzéséről kérdezték.



„Azt mondanám, hogy valószínűleg nincs olyan futballista a bolygón, aki ne féltékeny lenne Cristianóra. A karrierje, a trófeák, amelyeket megnyert, a pénz, amit megkeresett… a kockahasa.”

