Wayne Rooney elárulta, hogy tíz évvel ezelőtt "kész" volt elhagyni a Manchester Unitedet, és olyan csapatok érdeklődtek iránta mint a Chelsea és a Manchester City, a Barcelona vagy épp a Real Madrid.

Az angol ikon azt is elismerte, hogy csak néhány lépés választotta el 2004-ben attól, hogy a Chelsea játékosa legyen, azt azonban leszögezte, hogy a Manchester Citybe való átigazolás soha nem volt opció számára.



Rooney a Manchester Unitedben lenyűgöző karriert futott be, 13 trófeát gyűjtött a csapattal, többek között ötszörös Premier League-győztesnek mondhatja magát, s felért a csúcsra többek között a Bajnokok Ligájában, az Európa-ligában és az FA-kupában is, ráadásul a 2009–2010-es idényben megválasztották az angol bajnokság legjobbjának.



(Kép: Lynne Cameron/PA Images via Getty Images)



Az a szezon után kacérkodott a klubváltás gondolatával, és a több klub is nagyon közel volt a leigazolásához, többek között a Chelsea érdeklődött iránta komolyabban, illetve a Barcelona és a Real Madrid.



Az anglol legenda egy podcastban elárulta, hogy fontolóra vette, hogy a londoni kékeknél folytassa pályafutását.



"Közel álltam a Chelsea-hez, de élénken érdeklődött a Real Madrid és a Barcelona is, valamint a Manchester City, de utóbbi soha nem volt számomra opció. Ugyan pletykáltak a Cityről is, de valójában a másik három reálisabb lehetőség volt." – mondta Rooney a UTD Podcastjében.



"Abban az időben készen álltam arra, hogy Spanyolországba igazoljak. A legideálisabb talán az lett volna, ha a Barcelonát választom, de szívesebben játszottam volna inkább a Real Madridban, mint a Barcában."



(Kép: GASPA/ullstein bild via Getty Images)



A Chelsea már korábban is szerette volna megszerezni az angol válogatott örökranglistán második helyen álló játékost, 2004-ben ugyanis röpködtek a nagyobbnál nagyobb ajánlatok Rooneyért, a pénzszűkében lévő Evertonnak pedig esélye sem volt megtartani őt.



A kérdés csak az volt, melyik csapatnak adják el az óriási tehetségnek tartott labdarúgót.



"A Chelsea mindig is jelen volt." – folytatta Rooney. "A klubnak óriási szüksége volt a pénzre, és minden ajánlatot meghallgatott emiatt. Próbáltak rávenni, hogy a Chelsea-hez menjek, mert ők fizették volna értem a legtöbbet. De amint megtudtam, hogy a United érdeklődik irántam, majd sikerült megbizonyosodni arról, hogy ez az érdeklődés komoly, számomra nem is létezett más lehetőség. Manchesterbe akartam szerződni."

Forrás: Sportbible

Kép: Getty Images