Rooney sosem haragudott igazán Ronaldóra.



A Sky Sport Monday Night Football legutóbbi vendége Wayne Rooney volt. Az egykori játékos rengeteg témát érintett és kifejezetten sokat beszélt egykori csapattársáról, Cristiano Ronaldóról. Rooney nem szépített, kerek perec kijelentette, a Manchester United hibázott, amikor újra szerződtette az ötszörös aranylabdást.



A nyilatkozatát követően a közösségi oldalakon megszaporodtak azok a kommentek, miszerint Rooney biztosan nem bocsájtotta még meg Ronaldónak a 2006-os világbajnokságon történteket. A spekulációknak azonban aligha van alapjuk. Rooney 2018-ban ugyanis elárulta, egy pillanatig sem haragudott klubbéli csapattársára. Az akkori interjújában arról is mesélt, mit mondott az ötször aranylabdásnak a meccset követően a játékoskijáróban.



A németországi vb egyik legtöbbet ismételt jelenete volt a Rooney és Ronaldo közti konfliktus. A portugálok elleni negyeddöntőben az angol odalépett Ricardo Carvalhónak, aki a földre került. A fekvő játékos körül kisebb vita alakult ki, melynek hevében Rooney és Ronaldo meglökték egymást. Ezt követően a portugál sztár azonban addig reklamált, míg az angolt kiállítással büntették. Ezt követően Ronaldo kikacsintott a kispadhoz, jelezve elintézte a dolgot.



A sajtó rögtön felkapta az esetet, és sokan a két játékos közti haragról cikkeztek, erről azonban szó sem volt.



„Furcsa érzés volt az öltözőben ülni. Ha továbbjutottunk volna, lemaradtam volna az elődöntőről és a döntőről, de ha kiesünk, az az én hibám” – mondta Rooney.



„Beszéltem Ronaldóval a meccs után a játékoskijáróban. Tudtam, hogy a sajtó biztosan nagy dolgot akar majd csinálni ebből, de azt mondtam neki, ne aggódj, én is ezt tettem volna.”



„Ő volt a csapattársam volt a klubnál, de riválisom a nemzetközi meccseken, szóval, ha sikerült volna kiállítani, megtettem volna” – tette hozzá.



Azt, hogy a pár milyen gyorsan rendezte a nézeteltérést, az is jól bizonyítja, hogy a következő szezonban remekeltek a Manchester Unitednál, 31 gólt szereztek a bajnokságban és négy év után megnyerték a Premier League-t.



Forrás: sgivemesport.com



Borítókép: Mark Leech/Offside via Getty Images