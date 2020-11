Jorge Jesus, a Benfica vezetőedzője azt állította, hogy Lionel Messiben és Cristiano Ronaldóban sincs annyi szenvedély a játék iránt, mint amennyi a nemrég elhunyt futball-legendában, Diego Maradonában volt.



Jesus szerint Maradona volt minden idők legjobb labdarúgója, és nem csupán a futball tudása miatt, hanem azért is, mert óriási hatással volt a világra. Bár a portugál tréner elismerte, hogy a Barcelona csapatkapitányát, Lionel Messit és a Juventus klasszisát, Cristiano Ronaldót is egyaránt tiszteli, mint játékos, ugyanakkor szerinte mindkettőjükből hiányzik az a fajta szenvedély, ami Maradonát jellemezte.

"Véleményem szerint Maradona és Pelé minden idők legjobbja." – nyilatkozta Jesus az ESPN-nek. "De Maradona volt a legnagyobb, és nemcsak azért, mert zseniális játékos volt, hanem azért is, ahogyan ezt megmutatta. Számomra ez a különbség kettejük között."



(Kép: Carlos Rodrigues - UEFA/UEFA via Getty Images)

"Világklasszis volt, de végig rajongott a játékért. Minden adottsága megvolt, igazi futballistának született. A labda volt az ő igazi szerelme."



(Kép: Etsuo Hara/Getty Images)

"Ha megnézzük napjaink két legjobbját, akkor azt látni, hogy Ronaldóban van egy kicsi, de Messiben semmi szenvedély sincs. Ne értsenek félre, remek játékos. De Messi kapcsán érzésekről beszélünk, nem pedig a játék és a futball iránti szenvedélyről." – pontosított a tréner.



(Kép: Philipp Schmidli/Getty Images)



"Azt hiszem, Maradona e tekintetben még kiemelkedőbb volt, mint mások."



Maradonát rendszeresen összehasonlították Messivel és Ronaldóval, akik az elmúlt 12 évben 11 aranylabdát zsebeltek be együtt. Vasárnap este Messi is eredményes volt az Osasuna ellen 4-0-ra megnyert bajnokin, majd a gólja után Diego Maradona előtt tisztelgett a meze alá húzott Newell’s Old Boys-dresszel.



(Kép: David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images)

Forrás: Sportbible

Kép: Getty Images