A Globonak nyilatkozva Ronaldo Nazario elmondta, Gabriel Jesust tartja a világ egyik legjobb csatárának jelenleg.

„Ő ma a világ egyik legjobbja! Sokkal érettebb, mint 2018-ban. Magától jönnek a góljai, nincs aggodalom a fejében.”



„Csak annyit kell tennie, hogy pályára lép és csinálja amit tud!”

Jesus egyelőre kevesebb lehetőséget kapott a világbajnokságon, mivel Tite Richarlisont részesíti előnyben, aki él is a bizalommal.

Brazília már bebiztosította helyét a nyocaddöntőben, így kísérletezhet a mester Kamerun ellen.

| Ronaldo on Gabriel Jesus:



“Jesus came to have dinner with us, he stayed by my side there, I met his little daughter, the most beautiful thing. We exchanged ideas, he is a very good friend of mine, we have been talking for many years. A very special boy.” [@UOLEsporte] pic.twitter.com/x3wSq27ZLG