Ahogy arról korábban beszámoltunk Wayne Rooney a Sky Sports egyik műsorában úgy nyilatkozott, a Manchester United hibázott, amikor szerződtette Ronaldót. A kritika az ötszörös aranylabdás fülébe is eljutott, így most reagált egykori csapattársa kijelentésére.



Rooney a Monday Night Footballban Jamie Carragherrel karöltve elemezte a Manchester United helyzetét. Rooney ekkor kifejtette, hogy bár Ronaldo sok fontos gólt szerzett, a csapat jobban járt volna, ha helyette sikerre éhes fiatal játékosokat szerződtetett volna.



Rooney valószínűleg nem számított arra, hogy Ronaldo figyeli őt. A portugál sztár azonban nem hagyta ki az interjút, ha pedig már látta, egykori csapattársa Instagramján reagált is a kritikára.









Ronaldo annyit írt az angol posztjához, hogy két féltékeny. Ezzel jelezve egyáltalán nincs elájulva attól, amit Carragher és Rooney róla állítottak.



Wayne Rooney said that Cristiano Ronaldo doesn't do enough for Manchester United on Monday Night Football.



Ronaldo obviously saw. pic.twitter.com/2p7uSDUcps