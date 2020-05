A „Cristiano Ronaldo vagy Lionel Messi” vita egyike azon kevés dolgoknak, amelyekben biztosak lehetünk, ebben a bizonytalan időszakban.

Azt egyelőre még mindig nem lehet tudni, hogy a koronavírus-járvány miatt leállított olasz és spanyol pontvadászat mikor indulhat újra. A két klasszis folytonos összehasonlításának azonban a koronavírus-járvány sem szabhatott gátat, ugyanis az elmúlt időszakban számos korábbi labdarúgó és edző foglalt állást a Ronaldo vagy Messi vitában, valamint annál is több statisztikai kimutatás, illetve videós összeállítás látott napvilágot, hogy választ adjon az örök kérdésre.

Messi néhány hete a Barcelona egyik edzésén érdekes gyakorlatot mutatott be, ugyanis pár dekázás után fejjel jutatta be a labdát a tőle méterekre álló hálóba, ami leginkább egy kosárlabdapalánkhoz hasonlított.

Messi magasságát tekintve meglehetősen lenyűgöző mutatvány volt. Azt nem tudjuk, hogy Cristiano Ronaldo tudatában volt-e ennek, azt azonban igen, hogy az ötszörös aranylabdás portugál roppant hasonló trükköt mutatott be a Juventus edzésén.

