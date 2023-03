Ronaldo Nazario nagyot trollkodott a Valaldolid sérült kapusával.



A korábban a Barcelonában és a Real Madridban is megforduló Ronaldo Nazario nagy tiszteletnek örvend Spanyolországban. Az 1990-es évek végén és a 2000-es évek elején brillírozó Fenomént nemcsak eredményei, hanem könnyed stílusa miatt is kedvelik a spanyolok. Ronaldo az aktív éveit követően sem szakadt el Spanyolországtól, jelenleg a Valladolid elnökeként tevékenykedik. A klub vezetőedzője, Pacheta korábban többször is kifejtette, szerinte kiváltságos helyzetben vannak az által, hogy a brazil a klubjuknál van. A kedvességéről és vicceiről is jól ismert legenda, a Valladolid Espanyol elleni győzelmét követően is tanúbizonyságot tett jó humoráról.

¿Qué le dice Ronaldo al lesionado Jordi Masip en este vídeo publicado por el Real Valladolid? pic.twitter.com/P1N1Ttlk9j — Arturo Posada (@arturoposada) March 6, 2023



Az egykori játékos a sérüléssel küzdő Jordi Masiphoz lépett oda az öltözőben. A kapusnak jelenleg fel van kötve a bal keze, amihez Ronaldo csak annyit fűzött viccesen: akkor most jobbal v*red ki.



Az esetről készült videó is jól tükrözi, hogy Pacheta nem csak azért örülhet az elnök személyének, mert az kellőképp átéli a játékosok megpróbáltatásait, hanem azért is, mert képes mindent humorral kezelni.

Borítókép: Angel Martinez/Getty Images