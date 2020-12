Cristiano Ronaldo olyan elismerésben részesült, amelyben Lionel Messinek még nem volt része, ugyanis a portugál klasszis nyerte az idei „Aranyláb” díjat.

Nem volt felejthetetlen szezonja Ronaldónak, hiszen az előző idényben a Juventus már a nyolcaddöntőben búcsúzott a Bajnokok Ligájától, igaz, az ötszörös aranylabdás labdarúgó a második olasz bajnoki címét ünnepelhette a torinói együttessel.



Az azonban kétségtelen, hogy Lionel Messivel egyetemben továbbra is a világ egyik legjobb játékosa.



Ugyan a France Football korábban úgy döntött, hogy idén nem lesz győztese az Aranylabdának, ettől függetlenül Cristiano Ronaldo teljesítményét elismerték, ami után ő lett az „Aranyláb” díj legújabb nyertese.

Cristiano Ronaldo has won the 18th edition of the Golden Foot Award.



He was nominated along with Messi, Ramos, Neymar and other stars. pic.twitter.com/HdPMEZPXZp