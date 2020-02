Kártérítési pert nyert két dél-koreai szurkoló, akik azért adtak be keresetet egy labdarúgó-mérkőzést szervező cég ellen, mert tavaly nyáron Cristiano Ronaldo nem lépett pályára a Juventus szöuli barátságos összecsapásán.

Az incshoni bíróság keddi döntése értelmében a The Fasta Inc., a mérkőzés szervezője 312 dollárt (95 ezer forintot) köteles fizetni a szurkolóknak.



A felperesek ügyvédje, Kim Min-ki elmondta: a mérkőzés kapcsán további 87 személy ügyében jár el.



A két drukker azt követően perelte be a céget, hogy az nyilvánosságra hozta azt a megállapodást, amelynek értelmében Cristiano Ronaldónak legalább 45 percet kellett volna játszania.



A július végi találkozón azonban - amelyen a Juventus 3-3-as döntetlent játszott a dél-koreai ligaválogatottal - az ötszörös aranylabdás portugál támadó nem lépett pályára.



Borítókép: Daniele Badolato - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images