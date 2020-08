Ronaldo Nazario és Ronaldinho is elárulta, ki volt a legkeményebb játékos, akivel valaha ellenfélként találkozott.



A két brazil legenda egyetértett a kérdésben. Mind a ketten Paolo Maldinit nevezték meg a legkeményebb védőként.

A most 40 éves Rolandinho szerint nem férhet kétség hozzá, hogy az AC Milan játékosát illet ez a cím.



„Maldininek kell lenni. Rengeteg készséggel rendelkezett, és mindig úgy tűnt, nagyon könnyedén játszik. Lehetetlen, hogy nem nyűgöz le valakit, pláne akkor, ha focizhatott vele” – nyilatkozta a FourFourTwo magazinnak.



A 43 éves Ronaldo is azt mondta, Paolo Maldini volt a legfélelmetesebb védő, akivel valaha farkasszemet nézett. A kétszeres aranylabdás ugyanakkor Fabio Cannavarót, Alessandro Nestát és Pietro Vierchowodot is méltatta.



„A legkeményebb védő, akivel a karrierem során szmbesültem? Paolo Maldini az” – mondta az Il Messaggero olasz lapnak Ronaldo.