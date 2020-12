Paul Pogba és Cristiano Ronaldo lehet a nyári átigazolási szezon legnagyobb slágere, ugyanis Miguel Delaney, a The Independent újságírója szerint egy csereüzlet keretein belül visszatérhetnek korábbi klubjaikhoz.

Mino Raiola a napokban kijelentette, hogy a világbajnok ügyfelének lejárt az ideje a Manchester United labdarúgócsapatánál. A menedzser erről a Tuttosport című olasz lapnak adott interjújában beszélt. Úgy fogalmazott a 27 éves francia játékossal kapcsolatban, hogy bár a szerződése még 2022 nyaráig szól, mindkét félnek az lenne a legjobb, ha már télen elválnának az útjaik.



"Azt kell mondanom, hogy Paul Pogba karrierje a Manchester Unitednél véget ért. Csapatot kell váltania, levegőváltozásra van szüksége" - jelentette ki Raiola, aki augusztusban még kizárta a klubváltás lehetőségét és szerződéshosszabbításról beszélt.



Pogba 2016-ban, akkor rekordnak számító 105 millió euróért igazolt vissza a Juventustól az MU-hoz, ahol 2009 és 2012 között már játszott. A legfrissebb hírek szerint a középpályás szívesen visszatérne egykori sikereinek helyszínére.



Delaney úgy véli, hogy van esély arra, hogy az ötszörös aranylabdás portugál klasszis ellentétes utat járjon be és visszatérjen a Unitedbe, ahonnan 2009-ben távozott a Real Madridhoz.



"A Juventust valóban érdekelheti egy csereüzlet." - mondta Delaney a The Football Ramble On the Continent Show című műsorban.

