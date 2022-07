Bár Cristiano Ronaldo és Lionel Messi neve ott szerepel a valaha volt legjobbak közt, de nyilvánvaló, hogy a két szupersztár manapság nincs teljesítménye csúcsán.



A Manchester Unitedbe visszatérő, 37 éves Ronaldo nem tudott trófeát szerezni az angol klubbal, melynek annak ellenére nyomorúságosra sikerült a szezonja, hogy a portugál klasszis 24 gólt szerzett. Eközben Messi csak 11 gólt szerzett a PSG színeiben a debütáló szezonjában, és elmondható, hogy a 2005/06-os szezon óta ez volt a legrosszabb teljesítménye. Éppen ezért egyikük sem volt versenyben az első számú helyért, amikor a Marca rangsorolta a ’21/22-es szezon 100 legjobb játékosát.



A listában Ronaldo a 21. helyet szerezte meg, míg Messinek meg kellett elégednie a 26. hellyel.



A ranglistát a Marca 71 szakember szavazatai alapján állította össze, majd megnevezte a szezon legjobb tizenegyét is. Ez alapján a csapatba sem Ronaldo, sem Messi nem került be. A kezdőben a BL-döntős csapatok, a Real Madrid és a Liverpool játékosai kaptak helyet, kiegészülve néhány Manchester Cityt képviselő labdarúgóval.

5 Real Madrid players are included in @Marca's best XI of the season. #rmalive pic.twitter.com/JVyJp8D3ea