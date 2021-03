Dühösen és elkeseredetten fogadta Cristiano Ronaldo, a portugálok futballsztárja, hogy egy meg nem adott gól miatt csapata csak 2-2-es döntetlent játszott Szerbiában a jövő évi, katari labdarúgó-világbajnokság európai selejtezősorozatának szombati játéknapján.

Az Európa-bajnoki címvédő portugál válogatott két góllal vezetett már a félidőben Belgrádban, de a hazaiak kiegyenlítettek. A hosszabbítás harmadik percében aztán Ronaldo egy előreívelt labdát kapásból elgurított a kifutó kapus mellett, és a labda - a televíziós felvételek tanúsága szerint - teljes terjedelmével áthaladt a gólvonalon, mielőtt a visszafutó Stefan Mitrovic kirúgta.



A portugálok ünnepelni kezdtek, a holland játékvezető, Danny Makkelie azonban továbbot intett, majd sárga lapot mutatott fel a reklamáló Ronaldónak. Mivel nem állt rendelkezésre videobíró, ezért nem lehetett visszanézni az esetet.



What drama at the end of Portugal vs Serbia. Ronaldo scores but no goal line technology. pic.twitter.com/wa6ZgFp2qd