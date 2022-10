Pierre Emerick Aubameyang elárulta, milyen volt Ronaldo Nazarioval egy csapatban játszani.



A Bajnokok Ligája csoportmérkőzéseinek 3. fordulójában a Chelsea az AC Milant fogadja. Az angoloknál játszó Pierre Emerick Aubameyang számára nem ismeretlen az olasz csapat, pályafutása kezdeti szakaszában ugyanis a piros-feketéknél játszott. Ez alatt az idő alatt sokat tanulhatott tapasztaltabb társaitól, és erre az időszakra még mindig szívesen emlékszik vissza.



„Az igazat megvallva, nagyon erős csapatunk volt” – emlékezett vissza az AC Milannál töltött időkre a The Sun szerint.



„Ronaldo, Paolo Maldini, Alessandro Nesta… akkoriban nagyon fiatal voltam. Csak próbáltam nézni őket, hogy minél többet tanuljak és fejlődjek” – tette hozzá, majd Ronaldora külön is kitért.



„Az igazat megvallva addigra már kicsit kövér volt. De még mindig ő volt a legjobb. Mindig emlékezni fogok rá, hogy amikor Carlo Ancelotti az erőnlétét firtatta, azt mondta neki: mit akarsz, mit csináljak, fussak vagy gólokat szerezzek? Ancelotti erre azt mondta, szerezz gólókat, és legközelebb Ronaldo kétszer is betalált. Ez hozzátartozik a karakterhez, és csatárként szükséged van erre, mert mentálisan erősnek kell lenned” – idézett fel egy történetet a brazillal kapcsoaltban.

