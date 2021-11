Az utóbbi időben egyre több focista esett betörők áldozatául, éppen ezért Cristiano Ronaldo úgy döntött, nem kockáztat és nagyobb védelmet biztosít családja számára.



A portugálok szupersztárja látva a Manchestert megrázó rablótámadások miatt megkeresett két egykori afgán harcost, hogy segítsenek családja megóvásában. Sergio és Jorge Ramalheiro az Afganisztánból való hazatérése után a portugál rendőrség elitegységében szolgált, ezentúl pedig Cristiano Ronaldo és Georgina Rodríguez védelmét látja majd el.



A portugál sajtó szerint a Ramalheiro az 1962-ben Angolában létrehozott Commandos különleges egység része volt.



"Képesek beolvadni a tömegbe, gyorsan gondolkodnak, látnak és a megfelelő időben cselekszenek" – írák róluk.



Most a Real Madrid egykori támadója arra kérte őket, hogy öltözzenek elegánsan és diszkréten, és az angol média szerint pedig már teljes kapacitással dolgoznak a futballista családjánál.



Nem meglepő, hogy a CR7 felvette ezeket az embereket, mivel a focisták gyakori célpontjai a tolvajoknak. Korábban Casemiro, Isco, Lucas Vázquez vagy Joaquín házába is betörtek, legutóbb pedig az FC Barcelona fiatal sztárját Ansu Fatit rabolták ki.



Az sem csoda, hogy Ronaldo most még az eddigieknél is jobban félti szeretteit, mivel párja ikreket vár. A játékos a kicsik megszületésével hatszoros apukává válhat, és közelebb kerülhet egyik álmához. Egy interjúban ugyanis nemrég azt nyilatkozta, vágyik rá, hogy hét gyermeke legyen, mivel ez a szám szerepel a mezén.



Forrás: elmundo.es

