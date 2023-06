Cristiano Ronaldo a Saudi Pro League kameráinak adott interjút első közel-keleti szezonjának vége előtt.



A portugál elmesélte, miként teltek az első hónapjai új csapatánál, illetve a jövőről is szót ejtett, ahol már címeket nyerne az Al Nassr-el.

„Nos, az én elvárásaim kicsit mások voltak, őszintén szólva reméltem, hogy tudunk majd nyerni valamit idén, de sajnos néha nem minden úgy alakul, ahogy szeretnénk.”



„Továbbra is fejlődni fogunk, az elmúlt 5-6 hónapban is rengeteget léptünk előre, de fontos kiemelni, hogy a bajnokság minden csapata nagy fejlődésen ment keresztül.”



„A liga nagyon jó, de még rengeteg lehetőség van a növekedésre. Versenyképes csapatok vannak, a játékosok nagyon jók. Javítanunk kell viszont az infrastruktúrán, a játékvezetők és a VAR-rendszer még kicsit darabos például.”



„Összeségében nagyon boldog vagyok, itt akarok maradni. Úgy gondolom, ha folytatjuk a munkát az elkövetkező öt évben, a szaúdi liga a világ öt legjobb bajnoksága közé kerülhet!”

@AlNassrFC's @Cristiano Ronaldo talks about his experience so far & looks forward to next season in an exclusive #SPL chat! Football, family & life in Saudi Arabia - we discuss it all #RoshnSaudiLeague #CR7 pic.twitter.com/kCDrX63pvM