A legfrisseb hírek szerint Crsitiano nem sokkal azt követően, hogy megérkezett az Al Nassr-höz, már egy kérdéssel fordult új csapatához.



Cristiano Ronaldo és Pepe több szezont töltött együtt a Real Madridban, és a portugál válogatottban is sokáig csapattársak voltak. A két játékos közt ez idő alatt jó barátság szövődött, a legfrissebb hírek szerint pedig Ronaldo továbbra is szeretné maga mellett tudni egykori társát.



A spanyol Marca arról számolt be, hogy az ötszörös aranylabdás arra kérte új csapatát, az Al Nassr-t, hogy szerződtesse Pepét.



A 39 éves játékos 2019 januárjában igazolt a portugál Portóhoz, amelynél idén nyáron jár le a szerződése.



Azt, hogy a szaúdi klub teljesíti-e új sztárja kérését azt egyelőre nem lehet tudni.

Borítókép: Jonathan Moscrop/Getty Images