Mint ismert, Ronaldinho és testvére jelenleg is a paraguayi börtönben ülnek, mivel hamis útlevelekkel léptek be az országba, a bíróság pedig elrendelte a letartóztatásukat. Helyi beszámolók szerint a brazil labdarúgó börtönében épp egy kispályás futballtornát fognak rendezni, és elképzelhető, hogy egy igazi legenda is pályára léphet Ronaldinho személyében.

Az ABC televíziós csatorna riportere, Iván Leguizamón szerint több klub csapatkapitánya is minden követ megmozgat, hogy a csapatukban tudják a brazil világsztárt. Amennyiben összejönne az üzlet, és Ronaldinho pályára lépne, abban az esetben sem láthatnánk tőle gólt, hiszen a börtöntársak által hozott szabály szerint nem lenne fair.

Ami gondot okozhat, hogy már múlt hét pénteken elkezdődött a 15 csapatból álló ötfős bajnokság, így lehetséges, hogy már nem fogadhatnak új érkezőket. Mondhatni lejárt az átigazolási időszak, kérdés, hogy szabadúszókat lehet-e szerződtetni.

A letartóztatásban lévő brazil zseniről újabb képek láttak napvilágot: egyes hírek szerint a fotókon épp alkoholt iszik, valamint aláírásokat osztogat.

Ronaldinho chilling signing autographs and drinking alcohol in a Paraguayan prison. Still have no idea how one of the most famous men in Brazil thought he could get into Paraguay with a fake Paraguayan passport.