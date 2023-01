Cristiano Ronaldo nagy hatást gyakorolt a Real Madrid brazil sztárjára.



Bár Cristiano Ronaldo valószínűleg már sosem tér vissza a Real Madridba, tény, hogy a neve örökké fennmarad majd a Királyi Gárdánál. A portugál klasszis 438 meccsen 450 gólt szerzett a spanyol klub színeiben, és számos trófeához segítette őket. 7

Annak ellenére, hogy a játékos már közel 7 éve távozott, a mai napig nagyon jó kapcsolatot ápol a csapattal. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy meglátogatta egykori együttesét, amely a Spanyol Szuperkupa miatt Szaúd-Arábiában tartózkodik. Ronaldo elsőként a csapat vezetőedzőjét, Carlo Ancelottit üdvözölte, de később arra is időt szánt, hogy beköszönjön a játékosokhoz.



A váratlan látogatónak Rodrygo örült a legjobban. A brazil már saját karrierjének beindulása előtt is csodálattal nézte Ronaldót.



A találkozó után a Real játékosa megosztott egy közös szelfit az ötszörös aranylabdással, amihez ennyit írt: találkozás a legnagyobb bálványommal.



Az ESPN által készített felvétel még ennél jobban is leírja, mit érzett a játékos a Ronaldóval való megismerkedés után. A videón jól látszik, hogy Rodrygo még percekkel a váratlan látogatás után is remegett.

Rodrygo got the shivers after meeting his idol Cristiano Ronaldo



(via @realmadriden) pic.twitter.com/aDW5qlzTSr