Roberto Carlos elárulta, hogy hihetetlenül közel került ahhoz, hogy a Premier League-ben szerepeljen és már csak az aláírása hiányzott arról a bizonyos vonalról.



A 48 éves játékos vitathatatlanul a futballtörténelem egyik legjobb balhátvédje. Roberto Carlos több mint százszor lépett pályára a brazil válogatottban, amellyel 2002-ben világbajnokságot nyert.

Emellett 527-szer lépett pályára a Real Madridban, ami alatt három Bajnokok Ligája-trófeát gyűjtött be.



A szabadrúgáskirály ugyan sosem játszott angol csapatban, azonban rengeteg ajánlata volt a Premier League kluboktól. Nemrég egy interjúban árulta el, hogy karrierje során az Aston Villa, a Birmingham City és a Chelsea is szerette volna őt szerződtetni, ám végül ezek mindegyike meghiúsult.



„Már csak a szerződést kellett aláírnom” mondta a brazil a Sportbible-nek.



„Ez volt az egyetlen dolog, amit nem tettem, különben nagyon közel voltam.1993-ban az Aston Villa, 1994-ben a Birmingham City és 2007-ben a Chelsea. Szívesen játszottam volna Angliában, de nem bántam meg.”



„A Real Madridban játszottam, amely a világ legjobb klubja. Most, hogy nem játszhatok a Premier League-ben, legalább minden meccset megnézek a televízióban."



