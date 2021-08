Ukrán sajtóhírek szerint a Ferencváros korábbi vezetőedzője, Szerhij Rebrov lesz az ukrán labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya.



Az ukrán sportmédia szerint a Dinamo korábbi játékosát és edzőjét augusztus 9-én nevezik majd ki a nemzeti csapat élére.

A Sport.ua szerint a Football House forrásai megerősítették ezt az információt.



"A 47 éves szakember beleegyezett, hogy szerződést bont az Al-Ain Football Clubbal, és hétfőn az ukrán válogatott edzőjeként mutatják be"-írja a lap.



Azt is megjegyzik, hogy Rebrov 2 + 1 évre ír alá, és ő vezeti a "kék-sárgákat" a 2022-es világbajnokság és a 2024-es Eb selejtezőin is.



Ezenkívül a média idézi az ukrán csapatnál dolgozó Mijron Markevicsot is, aki megerősítette Rebrov kinevezését.



"Élve ezzel a lehetőséggel, szeretnék sikereket kívánni Szerhij Rebrovnak, akit augusztus 9 -én neveznek ki az ukrán válogatott új vezetőedzőjévé. Mindig számíthat a támogatásomra" – mondta.

