Minden pozíciójáról lemondott a Cseh Labdarúgó Szövetség helyettes vezetője a múlt pénteki razzia következtében.

Roman Berbr távozását a szövetség elnöke, Martin Malik jelentette be a végrehajtó bizottság ülése után. A testület egyben feloszlatta a játékvezetői testületet, egyedül a legfelső két profi osztályt képviselő tagot hagyta meg tisztségében.



Az ügyészség pénteki közlése szerint mérkőzések eredményének manipulálása, illetve korrupció miatt zajlik nyomozás. Húsz személyt gyanúsítanak, mindegyiküket őrizetbe is vették csúszópénz adása, illetve elfogadása miatt. Közülük négyen - köztük Berbr - továbbra is őrizetben vannak.



Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy melyik ligáról és mely találkozókról van szó az ügyben. Egy prágai napilap a rendőrségi vizsgálat néhány részletét közölve kiemelte, a gyanúsított csoport a legutóbbi két évben legalább kilenc másod- és harmadosztályú összecsapás eredményét befolyásolta.

