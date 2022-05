Ahogy arról korábban beszámoltunk, nemrég elhunyt Mino Raiola, aki számos nagy játékos ügynöke volt. Az olasz a futball egyik zseniális és azonnal felismerhető alakja volt, aki sosem fogat vissza magát a véleménynyilvánítás terén. Íme néhány a legzseniálisabb beszólásaiból.



Raiola és Pep Gaurdiola kapcsolata nem volt túl kisimult azt követően, hogy Zlatan Ibrahimovic elhagyta a Barcelonát. A menedzser nem fogta vissza magát, amikor a spanyol trénerről kérdezték.



„Pep, az edző fantasztikus, emberként viszont abszolút nulla. Egy gyáva kutya” – mondta Raiola a Mirrornak.



„(Johan) Cruyffnak és Guardiolának együtt kellene elmegyógyintézetbe menniük. Fogják be a szájukat, üljenek le és kártyázzanak" - mondta egy másik alkalommal.



Nem csak az edzőkbe állt bele a legendás menedzser, olykor saját játékosait sem kímélte. Mario Balotellivel például állandó csatározásban volt.



„Megvan a megoldás: kivágom a nyelvét" – mondta róla Raiola.



Olykor azonban tűzbe ment volna az olaszért, és még Jürgen Kloppot is elővette, amikor szerinte az edző nem bánt jól Balotellivel.



„A nap végén a Liverpool illetékesei elismerték, hogy Klopp igazságtalan volt" – magyarázta Raiola.

„Nem fogok az edzői mivolta felett ítélkezni, bár számomra remek taktikus, de szerintem nem vette észre, hogy egy személyről beszélünk. Mario példamutató volt; soha nem panaszkodott, amikor egyedül kellett edzenie. Magától értetődik, hogy Klopp igazságtalan volt: egy sz*r volt” – tette hozzá.



Olyan is akadt, amikor egy egész klub esett áldozatául Raiola szarkazmusának, például a Barcelona, Ibrahimovic helyzete miatt.



"Nem tisztelem azt a klubot, amely nem tisztelte az egyik játékosomat" – jelentette ki a szuperügynök.



Raiola időnként az általa olyannyira szeretett olasz válogatottnak sem kegyelmezett.



"Van egy olasz csapatunk, amely undorító, nagyon gyenge, és fogalma sincs, mit tegyen" – jelentette ki az Azzuirról.



Ha kellett a FIFA-ba is keményen beleállt.



"Ez olyan, mint egy kommunista diktátor, aki mindig megmondja az embereknek, hogy mit tegyenek" - állította Raiola.

"Az emberek már rájöttek, hogy mi ő. Az ellenzék frontális és átlátható. Azért dolgozunk együtt a svájci szövetséggel, mert innen, Svájcból, ahol a FIFA van, akarunk harcolni ellene” - tette hozzá.



Bár sokszor kemény mondatok hagyták el a száját, olyakor dicsért is, és azt is zseniálisan tette.



" Ibrahimovic olyan, mint a Gioconda (Leonardo da Vinci festménye a Mona Lisáról)" - mondta Raiola.



Ugyanez történt az általa képviselt másik játékossal, Gianluigi Donnarummával is.



Az olasz kapusról azt mondta, hogy "gyönyörű, mint egy Modigliani", utalva a festő és szobrász munkásságára.

Forrás: marca.com

Borítókép: twitter.com/Mino raiola